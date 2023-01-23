『ワールドマーチ スニーカー ウォーキングシューズ 防水 衝撃吸収 4E 24.5~30cm メンズ WM3134 ネイビー 24.5 cm【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 01時 04分に出品され03月10日 01時 04分に終了予定です。即決価格は8,039円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ワールドマーチ スニーカー ウォーキングシューズ 防水 衝撃吸収 4E 24.5~30cm メンズ WM3134 ネイビー 24.5 cm



【商品説明】

・ソールの厚さ:2cm

・ソール素材または裏地: 合成底

・ヒールのタイプ: フラット

・ヒールの高さ: 5.5 cm

・留め具の種類: レースアップ

・防水

・靴幅: 4E



【サイズ】

高さ : 12.40 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 32.60 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

シューズ タグ ワールドマーチ

スニーカー

ウォーキングシューズ

防水

衝撃吸収

4E

24.5~30cm

メンズ

WM3134

ネイビー

24.5

cm