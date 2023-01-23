『ワールドマーチ スニーカー ウォーキングシューズ 防水 衝撃吸収 4E 24.5~30cm メンズ WM3134 ネイビー 24.5 cm【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 01時 04分に出品され03月10日 01時 04分に終了予定です。即決価格は8,039円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ワールドマーチ スニーカー ウォーキングシューズ 防水 衝撃吸収 4E 24.5~30cm メンズ WM3134 ネイビー 24.5 cm
【商品説明】
・ソールの厚さ:2cm
・ソール素材または裏地: 合成底
・ヒールのタイプ: フラット
・ヒールの高さ: 5.5 cm
・留め具の種類: レースアップ
・防水
・靴幅: 4E
【サイズ】
高さ : 12.40 cm
横幅 : 23.00 cm
奥行 : 32.60 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8039円
959 入札履歴
終了
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