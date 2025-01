ZARD／ZARD SINGLE COLLECTION 20th ANNIVERSARY 【CD】【お歳暮】

商品情報

種別:CD

発売日:2011/02/10

販売元:ビーイング



収録:Disc.1/01.Good-bye My Loneliness(4:36)/02.愛は暗闇の中で(4:43)/03.不思議ね…(4:17)/04.素直に言えなくて(4:19)/05.もう探さない(5:07)/06.こんなに愛しても(4:43)/07.眠れない夜を抱いて(4:28)/08.Dangerous Tonight(4:13)/09.IN MY ARMS TONIGHT(4:24)/10.汗の中でCRY(3:45)/11.負けないで(3:48)/12.Stray Love(4:03)/13.君がいない(4:00)/14.私だけ見つめて(3:54)/15.揺れる想い(4:28)/16.Just for you(4:17)/Disc.2/01.もう少し あと少し…(4:49)/02.カナリヤ(4:36)/03.きっと忘れない(4:06)/04.黄昏にMy Lonely Heart(4:28)/05.この愛に泳ぎ疲れても(4:18)/06.Boy(5:35)/07.こんなにそばに居るのに(5:35)/08.あなたのせいじゃない(5:11)/09.あなたを感じていたい(5:11)/10.Take me to your dream(5:06)/11.Just believe in love(5:29)/12.Ready....



カテゴリ_音楽ソフト_邦楽_ポップス

登録日:2012/10/24