『ミニカーコレクション CARNEL 1/43 スズキ ジムニー シエラ JC (JB74W) 2018 Pure White Pearl/オプショングリル 完成品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 18時 57分に出品され04月26日 18時 57分に終了予定です。即決価格は8,037円に設定されています。現在705件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
おもちゃのミニカー
【商品名】
CARNEL 1/43 スズキ ジムニー シエラ JC (JB74W) 2018 Pure White Pearl/オプショングリル 完成品
【商品説明】
・CARNEL 1/43スケールミニカー。
・ダイキャストモデル。
【サイズ】
高さ : 7.10 cm
横幅 : 7.20 cm
奥行 : 15.60 cm
重量 : 190.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8037円
705 入札履歴
終了
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