『ミニカーコレクション CARNEL 1/43 スズキ ジムニー シエラ JC (JB74W) 2018 Pure White Pearl/オプショングリル 完成品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 18時 57分に出品され04月26日 18時 57分に終了予定です。即決価格は8,037円に設定されています。現在705件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 おもちゃのミニカー

【商品名】

CARNEL 1/43 スズキ ジムニー シエラ JC (JB74W) 2018 Pure White Pearl/オプショングリル 完成品



【商品説明】

・CARNEL 1/43スケールミニカー。

・ダイキャストモデル。



【サイズ】

高さ : 7.10 cm

横幅 : 7.20 cm

奥行 : 15.60 cm

重量 : 190.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ ミニカーコレクション

CARNEL

1/43

スズキ

ジムニー

シエラ

JC

(JB74W)

2018

Pure

White

Pearl/オプショングリル

完成品