レスポートサック バッグ 7507 G933 PAINTERLY SPRING デラックスエブリデイ ショルダーバッグ バック 斜め掛け LESPORTSAC ab-522100【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

ブランドLesportsac レスポートサック

サイズ・横：約35cm（中央部計測）

・縦：約23cm（中央部計測）

・マチ：約13cm

・ショルダー長さ：最大 約115cm

＊計測はスタッフ採寸

材 質ポリエステル

仕 様・メイン：ファスナー式開閉

・外部：ファスナーポケット3

・内部：オープンポケット1

・付属品：同柄のマチなしポーチ1

特 徴アメリカの大人気カジュアルブランド「レスポートサック」バリエーション豊富な柄・斬新な色使い！

おしゃれアイテムには外せないブランドですよね。軽量で丈夫だから、長〜くお使い頂けるのも人気の秘密です

柄出についてこちらの商品は生地の取り方によって、柄の配置が1点1点異なります。柄はお選びいただけませんので予めご了承お願いいたします。

ご注意掲載写真はデジタルカメラを使用している関係上、実際の商品と色および質感など、若干異なる場合がございます。予めご了承下さいませ。

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