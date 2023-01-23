『SRS18-50 ステージマスター 50フィート 18ゲージ スピーカーケーブル 1/4インチコネクター付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 01時 05分に出品され03月10日 01時 05分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|SRS18-50 ステージマスター 50フィート 18ゲージ スピーカーケーブル 1/4インチコネクター付き
|ブランド名
|Stagemaster
|商品コメント
|パッケージ寸法:4.7cm (長さ) x 13.0cm (幅) x 27.1cm (高さ) br 製品タイプ: 電子ケーブル。 br パッケージ数量:1 br 生産国:メキシコ
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0765811610861
商品コード
YS0000040437192257
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落札価格8036円
358 入札履歴
終了
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