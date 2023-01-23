『SRS18-50 ステージマスター 50フィート 18ゲージ スピーカーケーブル 1/4インチコネクター付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 01時 05分に出品され03月10日 01時 05分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 SRS18-50 ステージマスター 50フィート 18ゲージ スピーカーケーブル 1/4インチコネクター付き ブランド名 Stagemaster 商品コメント パッケージ寸法:4.7cm (長さ) x 13.0cm (幅) x 27.1cm (高さ) br 製品タイプ: 電子ケーブル。 br パッケージ数量:1 br 生産国:メキシコ 商品カテゴリ SAIKOHshop315 輸入雑貨 テレビ、オーディオ、カメラ オーディオ機器 オーディオケーブル スピーカーケーブル

JANコード/ISBNコード 0765811610861

商品コード YS0000040437192257