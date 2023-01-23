『アンダーアーマー トップス レディース フィットネス CROSSBACK MID BRA - Medium support sports bra - pink【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 10時 57分に出品され05月06日 10時 57分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
レディーストップス参考サイズ
【2】 USサイズ:XS 身長:160 胸囲:80
【4】 USサイズ:S 身長:165 胸囲:84
【6】 USサイズ:M 身長:170 胸囲:88
【8】 USサイズ:L 身長:175 胸囲:92
素材
88% polyester， 12% elastane
配送料無料！！
海外サイズにつき、洋服はワンサイズ小さめをお買い求めください。
（＊シューズは除く）
商品は海外よりお取り寄せの商品となりますので、お届けまで最短10日から14日前後お時間頂いております。
各ブランド・商品・デザインによって大きな差異がある場合がございます。
あくまで平均的なサイズ表ですので、「参考」としてご利用ください。
お届けの商品は1枚目のお写真となります。色展開がある場合、2枚目以降は参考写真となる場合がございます。
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落札価格8036円
270 入札履歴
終了
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