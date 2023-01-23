『アンダーアーマー トップス レディース フィットネス CROSSBACK MID BRA - Medium support sports bra - pink【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 10時 57分に出品され05月06日 10時 57分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 レディーストップス参考サイズ

【2】 USサイズ:XS 身長:160 胸囲:80

【4】 USサイズ:S 身長:165 胸囲:84

【6】 USサイズ:M 身長:170 胸囲:88

【8】 USサイズ:L 身長:175 胸囲:92





素材

88% polyester， 12% elastane



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