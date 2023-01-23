『オムロン グラフで管理両手両足測定体重体組成計 カラダスキャン HBF-375【2024年最新】 』はヤフオクでから05月09日 17時 07分に出品され05月09日 17時 07分に終了予定です。即決価格は8,034円に設定されています。現在465件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オムロン グラフで管理両手両足測定体重体組成計 カラダスキャン HBF-375



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.60 cm

横幅 : 33.90 cm

奥行 : 35.79 cm

重量 : 3.16 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。