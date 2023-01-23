『INTERFORM INC. インターフォルム デスクライト テーブル ゴールド レトロ ヴィンテージ CLASSIC クラシック LT-2【お歳暮】』はヤフオクでから04月18日 20時 00分に出品され04月18日 20時 00分に終了予定です。即決価格は8,033円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「INTERFORM INC.」より引用"
【商品名】
INTERFORM INC. インターフォルム デスクライト テーブル ゴールド レトロ ヴィンテージ CLASSIC クラシック LT-2
【商品説明】
・【おすすめ！】 アーム部分の2カ所のつまみでヘッドの角度を変えることができるので、用途に適した使い方でお楽しみいただけます。映画の小道具にようなルックスはインテリアのアクセントとなり、デスク周りを格上げしてくれます。
・【使用シーン】 書斎やベッドサイドにも気軽に置いてお楽しみいただける、コンパクトなサイズです。半球型のセードが下方向に光を集め、手元をくっきりと照らすので、読書灯としてもおすすめします。
・【商品の仕様】 素材: スチール/サイズ: 幅17cm、高さ20cm、奥行き10.5cm /点灯:中間スイッ
【サイズ】
高さ : 10.40 cm
横幅 : 12.00 cm
奥行 : 17.00 cm
重量 : 680.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
INTERFORM INC. インターフォルム デスクライト テーブル ゴールド レトロ ヴィンテージ CLASSIC クラシック LT-2
¥ 8033
INTERFORM INC. インターフォルム デスクライト テーブル ゴールド レトロ ヴィンテージ CLASSIC クラシック LT-2
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落札価格8033円
572 入札履歴
終了
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