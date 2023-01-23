『グリーンマックス Nゲージ 東急電鉄1000系 1014編成目蒲線4両編成セット 動力付き 31651 鉄道模型 電車【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 13時 46分に出品され03月20日 13時 46分に終了予定です。即決価格は8,027円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
マルチカラー 31651
東急電鉄1000系1014編成を目蒲線で活躍した1991年頃の姿で製品化
行先表示は付属ステッカー 新規製作からの選択式
車両番号、コーポレートマークは印刷
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落札価格8027円
332 入札履歴
終了
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