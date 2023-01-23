『和英・日本ことわざ成語辞典【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 06時 28分に出品され03月28日 06時 28分に終了予定です。即決価格は8,023円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
内容紹介日本のことわざとその英訳、類句をあげ、さらにその日本のことわざとよく似た意味内容の英語のことわざ、およびその類例を紹介。内容（「BOOK」データベースより）日本のことわざとその英訳(直訳と意訳)、類句をあげ、さらにその日本のことわざとよく似た意味内容の英語のことわざ、およびその類例を載せた辞典。内容（「MARC」データベースより）日本のことわざとその英訳、類句をあげ、さらにその日本のことわざとよく似た意味内容の英語のことわざ、およびその類例を収録。日本の文化を英語で説明したり、他国の文化と比較する際に役立つ辞典。
Japan Company Handbook 2023Winter(英文会社四季報 2023 冬号)
¥ 8012
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Jet Li (Library Binding)
¥ 8012
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Universo Marvel (Ultimate Marvel) (Hardcover)
¥ 8007
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¥ 8007
速読英単語1必修編改訂第6版 (Z会文章の中で覚える大学受験英単語シリーズ)
¥ 8007
English File: Pre-Intermediate: Workbook with Key (Paperback 4 Revised edition)
¥ 8005
The Guardian of the Night Tarot: A 78-Card Deck and Guidebook【並行輸入品】
¥ 8005
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¥ 8004
Cooking in Marfa : Welcome Weve Been Expecting You (Hardcover)
¥ 8004
Mister Fairy (Audio CD)
¥ 8004
The Art of Dc Comics Bombshells (Hardcover)
¥ 8004
The Cool Bean (MP3 CD)
¥ 8004
Entertaining at Home: Inspirations from Celebrated Hosts (Hardcover)
¥ 8004
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落札価格8023円
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終了
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