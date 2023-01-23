『2017 メルロ スリー パームス ヴィンヤード ナパ ヴァレー ダックホーン ヴィンヤーズ 正規品 赤ワイン 辛口 フルボディ 750ml Duckhorn Merlot Three Palms Vin【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 12時 28分に出品され05月15日 12時 28分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在954件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】Duckhorn Vineyards Merlot Three Palms Vineyard Napa Valley 2017
【蔵元】ダックホーンヴィンヤーズ / Duckhorn Vineyards
【生産地】アメリカ/America＞カリフォルニア州/California＞ナパ・ヴァレー地区/Napa Valley
【格付】A.V.A. ナパ・ヴァレー / Napa Valley
【ヴィンテージ】2017年
【種類 / 味わい】赤red / 辛口dry
，
【品種】メルロ91％ ， カベルネ・ソーヴィニヨン5％ ， マルベック2％ ， カベルネ・フラン1％ ， プティ・ヴェルド1％
，
【容量】750ml
【輸入元】正規輸入代理店 中川ワイン
【情報】18ヵ月熟成 ダックホーン設立間もない頃、その名を一躍知らしめたのがこのスリーパームスのメルロ。この畑はナパ・ヴァレー北東部のセルビー・クリークからの流出土砂でできた扇状地に位置しています。
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落札価格8008円
954 入札履歴
終了
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