『2017 メルロ スリー パームス ヴィンヤード ナパ ヴァレー ダックホーン ヴィンヤーズ 正規品 赤ワイン 辛口 フルボディ 750ml Duckhorn Merlot Three Palms Vin【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 12時 28分に出品され05月15日 12時 28分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在954件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】Duckhorn Vineyards Merlot Three Palms Vineyard Napa Valley 2017



【蔵元】ダックホーンヴィンヤーズ / Duckhorn Vineyards



【生産地】アメリカ/America＞カリフォルニア州/California＞ナパ・ヴァレー地区/Napa Valley



【格付】A.V.A. ナパ・ヴァレー / Napa Valley



【ヴィンテージ】2017年



【種類 / 味わい】赤red / 辛口dry

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【品種】メルロ91％ ， カベルネ・ソーヴィニヨン5％ ， マルベック2％ ， カベルネ・フラン1％ ， プティ・ヴェルド1％

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【容量】750ml



【輸入元】正規輸入代理店 中川ワイン



【情報】18ヵ月熟成 ダックホーン設立間もない頃、その名を一躍知らしめたのがこのスリーパームスのメルロ。この畑はナパ・ヴァレー北東部のセルビー・クリークからの流出土砂でできた扇状地に位置しています。