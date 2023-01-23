『アル・ハラメイン ロイヤル ムスク EDP・SP 100ml 香水 フレグランス ROYAL MUSK AL HARAMAIN【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 01時 42分に出品され03月21日 01時 42分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 2021年に発売されたユニセックス香水です。「ロイヤル・ムスク」の香りは、フローラル・ムスキーの香調がベース。スタンダードなリネン系の一品にしあげられております。トップはイランイラン、ペッパー、ベルガモットなど。ミドルはオリス、ジャスミン、リリー・オブ・ザ・ヴァレイ(スズラン)など。ラストはホワイト・ムスクやビー・ワックスなど。スズラン系の香りをメインにした清潔感のあるテイストで、アメリカのクリーン・パルファムなどがよく出しているようなタイプの香りです。ユニセックス仕様らしい香りといえそうです。 キーワード[ 香水・フレグランス:フルボトル:ユニセックス・男女共用 ] 商品名[ アル・ハラメイン ロイヤルムスク オーデパルファム スプレータイプ 100ml ] 英語名[ AL HARAMAIN ROYAL MUSK EAU DE PARFUM SPRAY ]