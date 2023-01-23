『サンワサプライ HKB-AMOM3LCLC-03 アーマードメガネ型光ファイバケーブル(マルチOM3、LC×2-LC×2、3m) (HKBAMOM3LCLC03)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 21時 44分に出品され03月22日 21時 44分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在117件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ステンレス製スパイラルで内部補強された高強度のアーマードタイプのOM3光ファイバケーブル!