『ランジュ (Lange) ビーズリードセット-ゴールド真珠 M サイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 20時 20分に出品され03月15日 20時 20分に終了予定です。即決価格は8,007円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ランジュ (Lange) ビーズリードセット-ゴールド真珠 M サイズ



【商品説明】

・原産国:台湾(台湾省/中華民国)

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :2×2×105cm

・本体重量:0.15kg



【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 24.00 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。