『大和製砥所 油砥石 F403R 10入【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 21時 21分に出品され03月10日 21時 21分に終了予定です。即決価格は8,000円に設定されています。現在913件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

大和製砥所 油砥石 F403R 10入



【商品説明】

・タイプ:A細

・厚さ(mm):9.5

・幅(mm):9.5

・形状:丸

・長さ(mm):100



【サイズ】

高さ : 1.00 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 107.00 cm

重量 : 2.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。