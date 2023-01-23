『大和製砥所 油砥石 F403R 10入【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 21時 21分に出品され03月10日 21時 21分に終了予定です。即決価格は8,000円に設定されています。現在913件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
大和製砥所 油砥石 F403R 10入
【商品説明】
・タイプ:A細
・厚さ(mm):9.5
・幅(mm):9.5
・形状:丸
・長さ(mm):100
【サイズ】
高さ : 1.00 cm
横幅 : 11.00 cm
奥行 : 107.00 cm
重量 : 2.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8000円
913 入札履歴
終了
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