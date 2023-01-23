『【LGB16455】 パナソニック ペンダント デザインシリーズ 調光不可【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 20時 59分に出品され03月14日 20時 59分に終了予定です。即決価格は7,998円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 LED電球交換可能

40形電球1灯器具相当

電球色2700K Ra80

入力電流0.08A（100V）

固有エネルギー消費効率：4.3W・424 lm・98.6 lm/W





クリアなガラスで光を包んだ奥行きのある二重セード。





商品型番

・パナソニック（PANASONIC）

・LGB16455



商品画像はイメージです。品番でのご注文となりますので、仕様やお色味などは事前にメーカーへご確認下さい。メーカー問合せ先 PANASONIC：【0120-878-365】