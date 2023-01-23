『【LGB16455】 パナソニック ペンダント デザインシリーズ 調光不可【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 20時 59分に出品され03月14日 20時 59分に終了予定です。即決価格は7,998円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
LED電球交換可能
40形電球1灯器具相当
電球色2700K Ra80
入力電流0.08A（100V）
固有エネルギー消費効率：4.3W・424 lm・98.6 lm/W
クリアなガラスで光を包んだ奥行きのある二重セード。
商品型番
・パナソニック（PANASONIC）
・LGB16455
商品画像はイメージです。品番でのご注文となりますので、仕様やお色味などは事前にメーカーへご確認下さい。メーカー問合せ先 PANASONIC：【0120-878-365】
共同照明 シーリングライト 4灯 調光 調色 LED電球60W形付き リモコン操作 ブラウン GT-DJ-4QB-9WT-2 シーリングスポ
¥ 7998
シーリングライト led 照明器具 おしゃれ リモコン 調光調温 天井照明 インテリア ライト 北欧 和室 洋室 節電 省エネ リビング q138
¥ 7998
共同照明 4個セット ダクトレール用スポットライト LED一体型照明 60W形相当 850lm 電球色 GT-GD-10WW-W-4B ホワ
¥ 7997
北欧 シーリングライト 6畳 8畳 無段階調光調色 常夜灯 タイミング機能 リモコン付 ホワイト リビング照明 寝室 ランプ LEDライト
¥ 7997
ダクト 共同照明 4個セット レール用スポットライト LED電球60W形付き E26 電球色 ブラウン SETGD-E26DB-9WW-4B
¥ 7996
ダクトレ 共同照明 4個セット レール用スポットライト LED電球60W形付き E26 昼光色 ブラウン SETGD-E26DB-9W-4B
¥ 7996
共同照明 シーリングライト 4灯 6畳 北欧 シーリング スポットライト 照明器具 天井 GT-DJ-2DW-6WT-2 LED電球40W形
¥ 7995
大光電機 DAIKO LED小型ペンダント (LEDランプ付) 白熱灯25W相当 ダクト取付専用 DPN-41372Y
¥ 7995
ラタン エッグ ペンダントライト ２灯式 コード白30ｃｍ かわいい led 北欧 子供部屋 照明 おしゃれ 天井照明 リビング ダイニング
¥ 7995
東京メタル シーリングファン60WE26白熱電球×4灯使用可(電球別売) TKM-42AB4LKNDZ
¥ 7994
LEDシーリングライト、北欧風 Alexa対応 6畳 3200lm 調光・調色 リモコン付き、Bluetoothスピーカー付き・音楽再生、ス
¥ 7993
DAIKO LEDスポットライト LZ1C COBタイプ φ50 12Vダイクロハロゲン85W形60W相当 非調光タイプ 配光角18°300
¥ 7992
三菱 ベースライト Myシリーズ 40形 埋込型 下面開放タイプ 220幅 プルスイッチ付 集光タイプ 3200lm 昼白色 MY-B430343S/NAHTN
¥ 7991
三菱 ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 6900lm 昼光色 MY-V470302/DAHTN
¥ 7991
三菱 ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 6900lm 昼白色 MY-L470300/NAHTN
¥ 7991
三菱 ベースライト Myシリーズ 20形 埋込型 下面開放タイプ150幅 3200lm 昼白色 MY-B230361/NAHTN
¥ 7991
パナソニック LEDシーリングライト 浴室灯 防湿型・防雨型 昼白色 HH-SE0022N
¥ 7990
東京メタル工業 ガラスペンダント990 AH9904 E26アンバー
¥ 7989
落札価格7998円
622 入札履歴
終了
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