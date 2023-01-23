『楽器アクセサリー CURTIS Buzz time (バズタイムバズィング 練習用 ABS素材 (Horn 用， クリーム Standard)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 00時 09分に出品され03月12日 00時 09分に終了予定です。即決価格は7,998円に設定されています。現在259件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CURTIS Buzz time (バズタイム）バズィング 練習用 ABS素材 (Horn 用， クリーム Standard)



【商品説明】

・スタンダードモデルとプロモデルの２種類

・バズィング音程を確認する時は バズタイム ホールを塞ぐことで可能

・リムサイズ：17.5mm (参考サイズ : JK 2DM， Tilz Schmid 8)

・衝撃に強いABS素材を使用



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。