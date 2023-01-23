『レゴ(leg0) シティ 人口衛星を追うジェット機 60224 ブロック おもちゃ 男の子並行輸入【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 23時 44分に出品され05月06日 23時 44分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格7980円
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終了
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