『カンタベリー バッグ トートバッグ ライフスタイル メンズ 19【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 01時 33分に出品され03月18日 01時 33分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在225件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カンタベリー バッグ トートバッグ ライフスタイル メンズ 19



【商品説明】

・ショルダー全長:59cm

・ストラップの種類: ダブルハンドル

・タテ34cmxヨコ36cmxマチ20cm

・ポケットの数:3(外側2/内側1)

・メイン素材: 素材：ナイロン

・留め具の種類: ボタン

・表地: ナイロン

・重量:130g



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 37.40 cm

奥行 : 39.70 cm

重量 : 150.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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19