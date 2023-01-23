『ドッグラック プロシャンプー 4L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 03時 45分に出品され04月20日 03時 45分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在759件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「ドッグラック」より引用"



【商品名】

ドッグラック プロシャンプー 4L



【商品説明】

・原産国:日本

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :19.5×25×10.5cm

・本体重量:4000g



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 20.50 cm

奥行 : 26.20 cm

重量 : 4.33 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。