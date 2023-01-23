『犬スナック 3146 ペティオ ダブルロール ササミとタラ チーズ入り 20本×15セット(300本)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 17時 48分に出品され03月24日 17時 48分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ササミ・砂ぎもとタラのダブルの美味しさ低脂肪な鶏ササミや鉄分豊富な砂ぎもと良質たん白豊富なタラの重なり合うハーモニー。
楽しい噛みごたえ手にもって与えやすいスティックタイプ。
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落札価格7980円
444 入札履歴
終了
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