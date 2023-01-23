『プラチナ900 アメジスト ピアス 4.0mm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 08時 17分に出品され03月04日 08時 17分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在849件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プラチナ900 アメジスト ピアス 4.0mm
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 6.80 cm
奥行 : 10.00 cm
重量 : 10.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7980円
849 入札履歴
終了
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