『プラチナ900 アメジスト ピアス 4.0mm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 08時 17分に出品され03月04日 08時 17分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在849件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プラチナ900 アメジスト ピアス 4.0mm



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 6.80 cm

奥行 : 10.00 cm

重量 : 10.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ プラチナ900

アメジスト

ピアス

4.0mm