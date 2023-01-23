『プラレール 連結E6系こまち&トミカアーチ踏切セット NEWメカボックス仕様【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 05時 10分に出品され03月05日 05時 10分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プラレール 連結!E6系こまち&トミカアーチ踏切セット NEWメカボックス仕様
【商品説明】
・JR東日本商品化許諾済
・対象年齢 :3歳から
・対象性別 :男の子
・電池種別 :アルカリ単三電池:1本電池は別売りのため別途ご購入ください。
【サイズ】
高さ : 10.40 cm
横幅 : 31.20 cm
奥行 : 41.60 cm
重量 : 1.34 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※メーカーのパッケージ変更により商品画像と異なるパッケージになる場合がございますので予めご了承下さい。
※配送時、箱に多少のスレ等が発生する場合がございます。
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終了
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