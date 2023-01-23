『彩か【SAIKA】 アンティーク調 雨樋(あまどい) レインチェーン UumbrellaX20個連結 屋根にかけるフック付き CMI-122【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 04時 20分に出品され03月09日 04時 20分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 生産国:中国

特性:商品の風合いを保つ為、若干弱めの錆止め加工となっておりますので、長い間雨風にさらせれると錆が出てくる場合がございます。 商品全体がアンティーク調のカラーリングなので錆も風合いとして楽しめます。



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