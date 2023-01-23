『ナーフ エリート サージファイヤー E0011 正規品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 17時 44分に出品され03月15日 17時 44分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ナーフ エリート サージファイヤー E0011 正規品
【商品説明】
・15連射可能
・2018 Hasbro. All Rights Reserved.
・セット内容:ブラスター本体、エリートダーツx 15、取扱説明書
・ロテーティングドラム
・対象年齢 :8才以上
【サイズ】
高さ : 8.80 cm
横幅 : 25.60 cm
奥行 : 55.00 cm
重量 : 1.18 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7979円
978 入札履歴
終了
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