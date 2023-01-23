『輸入盤 SHEILA ＆ B. DEVOTION / KING OF THE WORLD （40TH ANNIVERSARY ULTIMATE EDITION） （LTD） [2CD＋2LP＋DVD]【お歳暮】』はヤフオクでから04月18日 18時 03分に出品され04月18日 18時 03分に終了予定です。即決価格は7,977円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:2CD＋2LP＋DVD 【輸入盤】 洋楽その他 発売日:2020/07/03 登録日:2020/05/22 シェイラ・ブラック＆B.デヴォーション キング・オブ・ザ・ワールド（40THアニバーサリー・アルティメット・エディション）（限定盤） 内容:”［CD 1］1. Spacer2. Mayday3. Charge Plates and Credit Cards4. Misery5. King of the World6. Cover Girls7. Your Love is Good8. Don’t Go9. Spacer （US Radio Advert）10. Your Love Is Good （US Version）11. Spacer （7’’ Edit）12. King of the World （Original 7”””” Edit）13. Spacer （Outtake 1）14. Spacer （Outtake 2）15. Your Love Is Good （Outtake）16. King of the World （Outtake）17. Cover Girls （Outtake）［CD 2］1. Spacer （A Tom Moulton Mix）2. King of the World （Fred Falke Club Remix）3. Your Love is Good （Dimitri From Paris Remix）4. Don’t Go （Fred Falke Club Remix）5. Your Love Is Good （Young Pulse Remix）6. Cover Girls （2020 Extended String Mix）7. Spacer （Monsieur Willy Rework）8. Spacer （Monsieur Willy Remix）