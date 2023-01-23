『ドッグフード サイエンスダイエット シニアライト小粒肥満傾向の高齢犬用1.4kg×6 1個当たり1899円 ドライフード ダイエット 高齢犬 ペット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 03時 44分に出品され03月30日 03時 44分に終了予定です。即決価格は7,976円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー名：日本ヒルズ・コルゲート



商品特徴:

カロリー脂肪分オフ。独自のおなか満足レシピで空腹感ケア



内容量：1.4kg×6



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