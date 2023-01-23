『セイコークロック 掛け時計 ナチュラル 電波 アナログ 濃茶 直径320x46mm KX397B【お歳暮】』はヤフオクでから05月04日 22時 53分に出品され05月04日 22時 53分に終了予定です。即決価格は7,973円に設定されています。現在263件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

セイコークロック 掛け時計 ナチュラル 電波 アナログ 濃茶 直径320x46mm KX397B



【商品説明】

・0.97kg

・おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)

・ステップセコンド

・付属品:単3(マンガン)×1(電池寿命約1年間)

・直径320x46mm

・素材・材質:プラスチック枠 (濃茶塗装)前面:ガラス

・電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 37.80 cm

奥行 : 38.40 cm

重量 : 1.42 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。