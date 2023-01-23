『セイコークロック 掛け時計 ナチュラル 電波 アナログ 濃茶 直径320x46mm KX397B【お歳暮】』はヤフオクでから05月04日 22時 53分に出品され05月04日 22時 53分に終了予定です。即決価格は7,973円に設定されています。現在263件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
セイコークロック 掛け時計 ナチュラル 電波 アナログ 濃茶 直径320x46mm KX397B
【商品説明】
・0.97kg
・おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
・ステップセコンド
・付属品:単3(マンガン)×1(電池寿命約1年間)
・直径320x46mm
・素材・材質:プラスチック枠 (濃茶塗装)前面:ガラス
・電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 37.80 cm
奥行 : 38.40 cm
重量 : 1.42 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
擬発光管時計 ニキシー管 クロック 時計 レトロモダン 置き時計 デジタル時計 シミュレーション グローチューブクロック 1600万色 RG
¥ 7937
セイコークロック 掛け時計 電波 アナログ 木枠 薄茶木地 直径300×48mm KX272B
¥ 7937
擬発光管時計 ニキシー管 クロック 時計 レトロモダン 置き時計 デジタル時計 シミュレーション グローチューブクロック 1600万色 RG
¥ 7937
WINTECH フリップクロック（パタパタ時計）レッド FPC-7 RD
¥ 7937
正規輸入品ウェッジウッド ブリスタイム クロック 結婚祝い プレゼント 1053361
¥ 7935
時計 掛け時計 おしゃれ デザイン シルエットが可愛いハワイアン・アジアンテイストの掛け時計 モンステラ Silhouette Clock
¥ 7935
KATOMOKU muku round wall clock 8 ホワイト 電波時計 連続秒針 km-81WRC φ306mm
¥ 7935
KATOMOKU muku round wall clock 11 ナチュラル 電波時計 連続秒針 km-94NRC φ306mm
¥ 7935
KATOMOKU muku round clock 2 電波時計 スイープ（連続秒針）ブラウン km-45BRC Φ306mm
¥ 7935
KATOMOKU muku round wall clock 11 ブラック 電波時計 連続秒針 km-94BRC φ306mm
¥ 7935
KATOMOKU muku round wall clock 8 ナチュラル 電波時計 連続秒針 km-81NRC φ306mm
¥ 7935
KATOMOKU muku round clock 2 電波時計 スイープ（連続秒針）ナチュラル km-45NRC Φ306mm
¥ 7935
リズム(RHYTHM) 電波時計 掛け時計 6曲 メロディ 4MN554RH06
¥ 7935
送料無料 アンティーク置き時計 テーブルクロック おしゃれ(14112501)
¥ 7935
送料無料 アンティーク置き時計 テーブルクロック おしゃれ(14112501)
¥ 7935
セイコークロック 掛け時計 ナチュラル 電波 アナログ 薄茶 木目 模様 KX222A
¥ 7934
イシグロ PENDULUM CLOCK BLACK 31261
¥ 7934
クロック デザイン 時計 壁掛け時計 おしゃれ 木製掛け時計 両面創意クロック 無垢 木製指針 四角い 木製時計 天然木 連続秒針 静音 部
¥ 7934
落札価格7973円
263 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！