ZOIDS RMZ-27 カノントータス 全長約120mm 1/72スケール プラモデル【コストコ お買い得】

商品情報

【商品名】

ZOIDS RMZ-27 カノントータス 全長約120mm 1/72スケール プラモデル



【商品説明】

・(C) TOMY ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd.and used under license.

・ゾイドコアが格納されているボディサイドハッチの開閉も可能となっております。

・小さいながらも様々なギミックと搭載しており、脚部の稼動や潜行モードへの変形は勿論、背部にマウントされた 「液冷式荷電粒子ビーム砲」の可動も再現!!



【サイズ】

高さ : 11.50 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 31.40 cm

重量 : 560.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。