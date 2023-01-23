『短波/AM/FM DSP処理 BCLラジオ TECSUN PL-310ET(ブラック) 海外短波ラジオ、高感度受信 旧PL-310の後続機種【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 20時 21分に出品され03月11日 20時 21分に終了予定です。即決価格は7,970円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

短波/AM/FM DSP処理 BCLラジオ TECSUN PL-310ET(ブラック) 海外短波ラジオ、高感度受信 旧PL-310の後続機種



【商品説明】

・10キー、ダイヤルチューニング、プリセットメモリー550局

・FM MW LW SW 受信可能

・キャリングケース・ステレオイヤホン付属



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 10.90 cm

奥行 : 17.10 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。