『短波/AM/FM DSP処理 BCLラジオ TECSUN PL-310ET(ブラック) 海外短波ラジオ、高感度受信 旧PL-310の後続機種【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 20時 21分に出品され03月11日 20時 21分に終了予定です。即決価格は7,970円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
短波/AM/FM DSP処理 BCLラジオ TECSUN PL-310ET(ブラック) 海外短波ラジオ、高感度受信 旧PL-310の後続機種
【商品説明】
・10キー、ダイヤルチューニング、プリセットメモリー550局
・FM MW LW SW 受信可能
・キャリングケース・ステレオイヤホン付属
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 10.90 cm
奥行 : 17.10 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7970円
68 入札履歴
終了
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