『Wisdom Star Dog Chew Toys for Small Aggressive Chewers Rubber Leakage Food【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 09時 19分に出品され03月11日 09時 19分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Wisdom Star Dog Chew Toys for Small Aggressive Chewers Rubber Leakage Food Toys Interactive Puppy Durable Stimulation Treat Toys Bell Pet Gift Bowling ブランド名 商品コメント SAFE & PREMIUM MATERIAL 100% NonToxic natural food grade rubber dog toys are very safe for your dogs to chew on and these hard chew toys are extremely durable biteresistant for aggressive Chewers

SUITABLE Great for Chihuahua Pomeranian Corgi Poodle French Bulldog German Shorthaired Pointer Teddy Dog Maltese Yorkshire terrier Papillon etc

LEAKAGE FOOD TOY Tough dog toys combines feeding with exercise effectively reduces bloating and helps digestion. Furthermore simply add some toothpaste on its side holes or surface to keep your dog chasing and chewing would possibly reducing tartarplaquediscomforts from teething

UNIQUE DESIGN A vivid shaped coveted bowling toys for aggressive chewers come with special scent uneven geometric surface and it has bell inside the toy. These dog stimulation toys can enhance your Interactive play training games and feeding activity with your pet

GOOD SERVICE& GIFT If you have any unsatisfation of our product it is pleasure that we could give your more assistance. Furthermore Wisdom Star dog chew toys would be excellent gifting idea 商品カテゴリ AKR商店 ペット ペット用おもちゃ ペット用品、生き物 犬用品 おもちゃ

JANコード/ISBNコード 0707713198603

商品コード YS0000047039586260