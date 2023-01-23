『ソーラーライト LED ブラケットライト 壁掛け照明 ソーラー照明 夜間自動点灯 壁掛けライト ウォールライト ポーチライト 屋外照明 廊下 照明器具 防雨【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 19時 45分に出品され03月12日 19時 45分に終了予定です。即決価格は7,965円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 光源：2W LED素子

リチウム電池：3.7V/2200mAH

材質： アルミダイカスト、ガラス

サイズ：写真より

作業時間（約）：6時間

太陽エネルギー板：2W

日中に太陽光が十分に当たる場所に設置して下さい。

本製品はソーラーより充電されるので、太陽光が当たらない場所に設置すると、性能が落ちる他ご利用いただけない場合も御座います。

曇や雨の場合は、十分に充電されない為、LEDライトの明るさが劣るほか、点灯時間が短縮することも御座います。