『PETLIBRO 自動給餌器 猫 スマホ遠隔操作 自動餌やり機 中小型犬用 給餌器 猫 自動４重鮮度長持ち 2WAY給電 5L(ホワイト)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 07時 20分に出品され04月14日 07時 20分に終了予定です。即決価格は7,964円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PETLIBRO 自動給餌器 猫 スマホ遠隔操作 自動餌やり機 中小型犬用 給餌器 猫 自動４重鮮度長持ち 2WAY給電 5L(ホワイト)



【商品説明】

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【サイズ】

高さ : 19.60 cm

横幅 : 20.10 cm

奥行 : 36.50 cm

重量 : 2.12 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。