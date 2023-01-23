『カシラ AST HUNTI5【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月28日 14時 07分に出品され04月28日 14時 07分に終了予定です。即決価格は7,964円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カシラ AST HUNTI5



【商品説明】

・【S】：高さ11cm／つば6cm／頭周り56cm：【M】：高さ11.5cm／つば6cm／頭周り58cm：【L】：高さ12cm／つば6cm／頭周り60cm

・スタンダードフォルムのハンチング。

・メイン素材: 表地：ポリエステル59%、レーヨン41%、裏地：綿100%

・ユニセックス

・日本製

・春夏アイテム

・素材構成: 表地：ポリエステル59%、レーヨン41%、裏地：綿100%



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 21.70 cm

奥行 : 27.80 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。