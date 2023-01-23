『フォーザ(FZ FORZA) バドミントン メンズ ラケットバッグ ARK RACKET BAG 6本収納可能 2ルーム+ポケット エステー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 11時 25分に出品され03月27日 11時 25分に終了予定です。即決価格は7,963円に設定されています。現在892件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フォーザ(FZ FORZA) バドミントン メンズ ラケットバッグ ARK RACKET BAG 6本収納可能 2ルーム+ポケット エステー
【商品説明】
・サイズ：24 X 30 X 74 CM (W-H-L)
・ショルダーストラップ付
・ラケット6本収納可能
・荷室：2ルーム+サイドポケット
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 75.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7963円
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終了
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