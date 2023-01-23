『キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) 寝袋 シュラフ 快適温度4度/使用限界温度-1度 マミー型 スリーピングバッグ I オールシ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 09時 54分に出品され03月17日 09時 54分に終了予定です。即決価格は7,962円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) 寝袋 シュラフ 快適温度4度/使用限界温度-1度 マミー型 スリーピングバッグ I オールシ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 24.20 cm
横幅 : 24.80 cm
奥行 : 43.40 cm
重量 : 2.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7962円
550 入札履歴
終了
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