『Makefuture Diamond Rose 9 プリザーブドフラワー 花 プロポーズ 薔薇 赤 一輪 フラワーボックス ブライトレッド【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 12時 12分に出品され03月06日 12時 12分に終了予定です。即決価格は7,961円に設定されています。現在892件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Makefuture Diamond Rose 9 プリザーブドフラワー 花 プロポーズ 薔薇 赤 一輪 フラワーボックス ブライトレッド



【商品説明】

・商品詳細 / ブランド名：MAKE FUTURE メイクフューチャー / 商品名：「Diamond Rose 9」ダイヤモンドローズナイン

・【その他】化粧箱+リボンラッピング / プリザ取扱説明カード付 / ＡＭＯＲＯＳＡギャランティカード付

・【カラー】ブライトレッド / 【サイズ】ダイヤモンドローズ：直径約7ｃｍ〜8.5ｃｍ / ボックス：高さ約9ｃｍ×幅約9ｃｍ×奥行約9ｃｍ

・【注意事項】※プリザ?ブドフラワーは自然の花を加工した商品のため、一つ一つの色・形・大きさが写真と異なります。※リボンラッピングのデザインは予告なく変更する場合がございます。※クリアケース非対応※商品は全て検品後出荷



【サイズ】

高さ : 9.20 cm

横幅 : 9.60 cm

奥行 : 11.80 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。