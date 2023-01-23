『和風 着物テーブルランナー 和柄 帯風 箱入り包装済150cm 桜（濃紺）【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 20時 04分に出品され03月25日 20時 04分に終了予定です。即決価格は7,958円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

和風 着物テーブルランナー 和柄 帯風 箱入り包装済150cm 桜（濃紺）



【商品説明】

・サイズ：150×30cm

・外国に方へのプレゼントやおみやげに最適 ギフトボックス入り

・帯のような豪華さと豊かな色彩をお楽しみください。

・日本製

・材質：表面 ポリエステル100％ 裏地 綿１００％



【サイズ】

高さ : 4.10 cm

横幅 : 24.60 cm

奥行 : 32.20 cm

重量 : 470.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。