『タカショー 園芸ラック パンタグラックハウス L GFH-FS06S【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 19時 05分に出品され03月14日 19時 05分に終了予定です。即決価格は7,948円に設定されています。現在429件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タカショー 園芸ラック パンタグラックハウス L GFH-FS06S
【商品説明】
・Color: Black
・Material: Body: Steel; Cover: Polyethylene， polyester
・Size (W x D x H): Approx. 33.9 x 14.2 x 48.6 inches (86 x
・Weight: Approx. 12.2 lbs (5.9
【サイズ】
高さ : 8.50 cm
横幅 : 56.00 cm
奥行 : 89.50 cm
重量 : 7.01 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7948円
429 入札履歴
終了
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