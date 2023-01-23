『Wired Earbuds with Microphone， Kimwood Wired Earphones in Ear He 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 23時 35分に出品され03月25日 23時 35分に終了予定です。即決価格は7,947円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名: Wired Earbuds with Microphone， Kimwood Wired Earphones in-Ear Headphones HiFi Stereo， Powerful Bass and Crystal Clear Audio， Compatible with iPhone， iPad， Android， Computer Most with 3.5mm Jack(Black)

ブランド: Kimwood

高さ: 19cm

横幅: 7cm

奥行: 3cm

重量: 41g

商品番号: ?No.1 Wired Earbuds

色: ?Powerful

素材: Tpu