『セルタン クッション 食パン 低反発 2枚切り 食パン 日本製 A434-359WH【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 02時 22分に出品され03月28日 02時 22分に終了予定です。即決価格は7,946円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
セルタン クッション 食パン 低反発 2枚切り 食パン 日本製 A434-359WH
【商品説明】
・カバーを外すと2枚の食パンに
・サイズ:幅50×奥行50×高さ28cm
・本体重量:3.5kg
・材質:【中材】ウレタンフォーム 低反発シート【側生地】ポリエステル100%
・生産国:日本
【サイズ】
高さ : 27.80 cm
横幅 : 49.40 cm
奥行 : 51.60 cm
重量 : 3.26 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7946円
266 入札履歴
終了
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