『ウイルズウィン(WirusWin) サイレンサー型エアクリーナー/ジェット PCX(EBJ-JF56) 4550255426439【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 04時 32分に出品され03月04日 04時 32分に終了予定です。即決価格は7,945円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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適合車種：PCX125 (EBJ-JF56)

適合：ホンダ[HONDA]:排気量91cc〜125cc:PCX125 [ピーシーエックス125]

タイプ：ジェット

ウイルズウィン(WirusWin)製のサイレンサー型エアクリーナーデザインです。カスタム重視の方、手軽にパワーフィルター化したい方などに特にお勧めです。

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サイレンサー型エアクリーナー/ジェット

PCX(EBJ-JF56)

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