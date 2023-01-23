『ONKYO スピーカーブラケット （1台） TK-L70(W) /ホワイト【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 04時 32分に出品され03月04日 04時 32分に終了予定です。即決価格は7,945円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ONKYO スピーカーブラケット （1台） TK-L70(W) /ホワイト
【商品説明】
・コンパクトスピーカーシステムの設置が簡単になる壁掛け用ブラケット
・サイズ : 105W×140H×105Dmm
・メーカー型番 : TK-L70(W)
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・対応スピーカー:BASE-V10Xのサテライトスピーカー、BASE-V15Xのサテライトスピーカー(ST-V15XM)、BASE-V20Xのサテライトスピーカー(ST-V20XM)、BASE-V20HD(B/D)のフロントスピーカー、BASE-V30HDX(B)のフロントスピーカ
【サイズ】
高さ : 17.20 cm
横幅 : 17.40 cm
奥行 : 21.80 cm
重量 : 1.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【食品等の賞味期限について】
※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。
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落札価格7945円
428 入札履歴
終了
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