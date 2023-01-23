『山善 布団セット 7点 シングル リバーシブル対応 抗菌消臭 きめ細やか ピーチスキン加工 (掛け布団 敷き布団 枕 各カバー×3点 収納ケ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 01時 35分に出品され04月17日 01時 35分に終了予定です。即決価格は7,941円に設定されています。現在442件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
山善 布団セット 7点 シングル リバーシブル対応 抗菌消臭 きめ細やか ピーチスキン加工 (掛け布団 敷き布団 枕 各カバー×3点 収納ケ
【商品説明】
・8.1
・原産国:中国
・本体サイズ:掛け布団=たて200×よこ140cm、掛け布団カバー=たて210×よこ150cm、敷き布団=たて200×よこ90cm、敷き布団カバー=たて205×よこ105cm、枕=たて43×よこ63cm、収納ケース=幅100×奥行67×高さ35cm
・材質:側生地=ポリエステル、中材=ポリエステル100%・巻きわた・固わた、収納ケース=不織布・PVC
【サイズ】
高さ : 45.00 cm
横幅 : 47.00 cm
奥行 : 57.00 cm
重量 : 9.17 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7941円
442 入札履歴
終了
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