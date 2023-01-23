『西川 リビング 掛けふとん カバー ブラウン 約190×210cm ダブル Mee ME03 日本製 2187-23294【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 09時 19分に出品され03月14日 09時 19分に終了予定です。即決価格は7,937円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
西川 リビング 掛けふとん カバー ブラウン 約190×210cm ダブル Mee ME03 日本製 2187-23294
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 20.20 cm
奥行 : 29.20 cm
重量 : 1.12 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7937円
124 入札履歴
終了
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