『メディヒール mediheal シートマスク フェイスパック 顔パック 25ml (3枚×10箱) 30枚入り アクア マスクパック 韓国コ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 16時 52分に出品され03月23日 16時 52分に終了予定です。即決価格は7,935円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

メディヒール mediheal シートマスク フェイスパック 顔パック 25ml (3枚×10箱) 30枚入り アクア マスクパック 韓国コ



【商品説明】

・? 【 仕様 】 内容量 : 25ml (3枚入)×10箱 計30枚 販売元 : 株式会社シンビジャパン

・? 【 使用方法 】 洗顔後、肌のキメを整え、顔全体にシートを密着させます。約10～20分間経過後、シートを?がし、顔に残っているエッセンスを軽く叩いて吸収させます。

・? 【 保湿・毛穴ケア・ツヤ 】 ・自然由来の保因子(N.M.)と保湿効果の 高いヒアルロンNa、ハマメリス水がいのある しっとりとした肌を保ちます。 さらに植物性成分であるアラントイン、 トレハロースがいを引きめ、ノリのある 肌へ導きます。

・? 【 製品特徴 】 ・アンプル一本分相当のマスク専用美容液



【サイズ】

高さ : 11.50 cm

横幅 : 16.20 cm

奥行 : 23.50 cm

重量 : 1.17 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。