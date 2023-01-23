『アル・ハラメイン 香水 アル・ハラメイン ラヴァンチュール ローズ EDP・SP 200ml L’AVENTURE ROSE AL HARAMAIN【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月28日 17時 18分に出品され04月28日 17時 18分に終了予定です。即決価格は7,931円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
2022年に発売されたレディス香水です。香りは、ロージー・スウィートの香調がベース。シンプルでハイカラーなテイストにしあげられております。トップはローズ、シトラス、レッドベリーなど。ミドルはローズやジャスミンなど。ラストはアンバーやホワイト・ムスクなど。ローズ＆シュガーなテイストで、甘いので秋冬のシーズンにマッチすると思います。オー・ド・パルファン(EDP)らしい濃い香りで、秋冬でもうっすらとまとうのがベターだと思います。レディス香水ですが、メンズが使ってもセクシーかもしれません。 キーワード[ 香水・フレグランス:フルボトル:レディース・女性用 ] 商品名[ アル・ハラメイン ラヴァンチュールローズ オーデパルファム スプレータイプ 200ml ] 英語名[ AL HARAMAIN L’AVENTURE ROSE EAU DE PARFUM SPRAY ]
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落札価格7931円
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終了
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