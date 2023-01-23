『BD/iKON/iKON JAPAN DOME TOUR 2017(Blu-ray) (2Blu-ray+2CD(スマプラ対応)) (初回生産限定版)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 08時 29分に出品され04月16日 08時 29分に終了予定です。即決価格は7,931円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 iKON (アイコン あいこん)

2017年9月27日 発売





BD:1

1.BLING BLING -KR Ver.-

2.SINOSIJAK(REMIX)

3.JUST ANOTHER BOY

4.-MC-

5.MY TYPE(REMIX)(Acoustic Ver.)

6.#WYD

7.TODAY

8.-MC-

9.BE I(REMIX)

10.HOLUP!(REMIX)

11.ANTHEM

12.-DANCE PERFORMANCE-

13.-MOVIE-

14.JUST GO

15.APOLOGY

16.-MC-

17.WAIT FOR ME

18.AIRPLANE

19.CLIMAX

20.-MOVIE-

21.RHYTHM TA(REMIX)(Rock Ver.)

22.DUMB & DUMBER

23.-MC-

24.WHATS WRONG?

25.LOVE ME

26.WELCOME BACK

27.-MOVIE-

28.M.U.P -ENCORE-

29.LONG TIME NO SEE -ENCORE-

30.-MC- -ENCORE-

31.RHYTHM TA(REMIX)(Rock Ver.) -ENCORE-

BD:2

1.DOCUMENTARY OF iKON JAPAN DOME TOUR 2017

2.SPECIAL FEATURES 2017/6/17 MetLife DOME

3.BLING BLING -KR Ver.-(COLLECTION OF BEST STAGE 2017/6/17 MetLife DOME)

4.CLIMAX(COLLECTION OF BEST STAGE 2017/6/17 MetLife DOME)

5.B-DAY -KR Ver.-(COLLECTION OF BEST STAGE 2017/6/17 MetLife DOME)

6.DUMB & DUMBER(COLLECTION OF BEST STAGE 2017/6/17 MetLife DOME)

7.WHATS WRONG?(COLLECTION OF BEST STAGE 2017/6