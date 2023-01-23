『USX MOUNT ユーエスエックスマウント テレビ壁ブラケット 傾斜式 ユニバーサルテレビマウント ほとんどの26~55インチ フラッ 並行輸入【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 17時 11分に出品され03月29日 17時 11分に終了予定です。即決価格は7,929円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ for26-55TV Tilting TV Mount
・・Size:for26-55TV Tilting TV Mount
・ユニバーサルテレビウォールマウントの互換性:傾けるウォールマウントブラケットは、ほとんどの26~55インチ 55、50、49、48、46、43、42、40、37、35、34、32、30、28、26インチのテレビ/フラットスクリーンを含む、VESAサイズ75 x 75mm-4 00x400mm、最大耐荷重95ポンド。スタッド間隔: 12インチ~16インチ。
・工具不要の調節可能なテレビマウント&グレア軽減: チルトノブ付き傾斜テレビマウント。+/-12度で簡単に傾けて反射防止にし、快適な視聴体験を向上させます。さらに、2つのテレビブラケットを左右にスライドさせることで、テレビを簡単に中心にできます。
・薄型&省スペース: 壁掛けテレビブラケットは壁から 2 インチ延長でき、お子様やペットがテレビにぶつかるのを防ぐスペースを節約。マグネット付きランヤード。隠すことができ、よりモダンでスタイリッシュに見えます。
・取り付け簡単: テレビの壁マ
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落札価格7929円
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