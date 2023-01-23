『(プリントスター)Printstar | 00085-CVT 5.6オンス ヘビーウェイトTシャツ 10枚セット メンズ (チャコール， L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 15時 39分に出品され03月10日 15時 39分に終了予定です。即決価格は7,928円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(プリントスター)Printstar | 00085-CVT 5.6オンス ヘビーウェイトTシャツ 10枚セット メンズ (チャコール， L
【商品説明】
・SIZE:2XL 肩幅:53cm 袖丈:26cm 身幅:60cm 着丈:79cm
・SIZE:3XL 肩幅:57cm 袖丈:27cm 身幅:63cm 着丈:81cm
・SIZE:WL 肩幅:37cm 袖丈:16cm 身幅:46cm 着丈:64cm
・SIZE:WM 肩幅:35cm 袖丈:16cm 身幅:42cm 着丈:58.5cm
・メイン素材: 綿
・素材構成: 杢グレー:綿80%， ポリエステル20% アッシュ:綿95%， ポリエステル5% その他のカラー:綿100%
【サイズ】
高さ : 2.60 cm
横幅 : 21.60 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 580.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
(プリントスター)Printstar | 00085-CVT 5.6オンス ヘビーウェイトTシャツ 10枚セット メンズ (チャコール， M
¥ 7928
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落札価格7928円
296 入札履歴
終了
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